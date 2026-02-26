俳優の山下智久が主演を務め、2022年4月期以降スペシャルドラマ、シーズン2、スピンオフドラマとNHKで放送されてきたドラマ 『正直不動産』が映画化（5月15日公開）。この新場面写真が26日、公開された。【場面ショット】山下智久、市原隼人と“一触即発”な緊張感漂うシーン本作は、ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン・永瀬財地（ながせさいち／山下）と、後輩社員で“カスタマーファースト命”