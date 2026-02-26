3年前、埼玉県飯能市で親子3人が殺害された事件で、殺人などの罪に問われている男に対し検察側は死刑を求刑しました。斉藤淳被告（43）は2022年12月、近所の住宅に住んでいた、米国籍のビショップ・ウィリアム・ロス・ジュニアさん（69）と妻の森田泉さん（68）、長女のソフィアナ恵さん（32）の3人をおので殴り殺害した罪などに問われています。斉藤被告はこれまでの裁判で、事件について「知らないことです」と起訴内容を否認し