乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、4月14日に1st写真集『エチュード』を発売する。このたび、新たな先行カットが解禁された。【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット今回公開されたカットは、肩紐に結ばれたピンクのリボンで口元を隠し、アンニュイな表情を浮かべている儚（はかな）げな一枚となっている。写真集の撮影は、フランスのニースとパリの2都市で行われた。また、撮影では5