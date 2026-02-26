テレビ朝日系で放送中の「探偵さん、リュック開いてますよ」（金曜午後１１時１５分〜）が２月２７日、最終回を迎える。タイトルにたがわず探偵が主人公のミステリーだが、奇天烈（きてれつ）な発明品が登場するわ、非現実的でシュールな事件が頻発するわと、既成の型にとらわれない展開を見せてきた。ゆるいが、たまにシリアス。ふざけているが、時に真剣。そんな探偵・一ノ瀬洋輔を演じた松田龍平は、どのようにこのドラマに向