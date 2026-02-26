お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：00）が、28日に放送される。今回は、人気企画『愛車遍歴的オーナーさん、いらっ車い!!』。初愛車に乗り続ける“いちズーさんいらっ車い”を送る。【最新番組カット】運転した矢作も絶賛…30年以上前の車とは思えないトヨタ“スペシャリティクーペ”の全貌番組冒頭に登場したのは、1991年に登場し