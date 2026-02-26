SUPER EIGHT丸山隆平（42）が、25日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。自身の運動神経について意外な一面を明かした。今回は「運動神経抜群な女＆運動神経に見放された女」。MCの上田晋也（55）がゲストの丸山に「丸山君はいいよな、運動神経？」と聞くと、「僕ダメなんですよ」。女性出演者たちが意外そうな表情をすると、丸山は「球技がダメで…」。小学生の時にサッカーをしていて「ボールを顔面