お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が、やんちゃだった父について語った。【映像】やんちゃな父の服装又吉は2月24日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。やんちゃだったという亡き父との思い出を振り返った。幼い又吉を抱いた父の写真を見て、黒柳が「あなたも小さい時かわいい顔だけど、お父様ハンサムですね」と褒めると、又吉は「あ、そうですか」と意外そうな反応。そして「ただ、今よく見ると、テレビで映す