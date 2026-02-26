◎全国の天気全国的に晴れる所が多いでしょう。ただ、東北の太平洋側〜関東は沿岸部ほど雲が取れにくい見込みです。一部、弱い雨の降る所もあるでしょう。また、九州南部や沖縄もにわか雨がありそうです。◎予想最高気温札幌は5℃で3月中旬並みでしょう。東海、北陸と西日本は4月並みの所が多くなりそうです。名古屋は20℃、大阪は17℃、福岡は18℃まで上がる予想です。日差しが暖かく感じられるでしょう。一方、雲の多い東京は12