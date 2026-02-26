セイコーがWBCのオフィシャルスポンサーに就任セイコーウオッチ株式会社は26日、「2026 World Baseball Classic」のオフィシャルスポンサーに就任したことを発表。また、ブランドのイメージキャラクターを務めるドジャース・大谷翔平投手のスペシャルインタビュー映像も公開した。WBCまで約1週間。同社は、野球日本代表「侍ジャパン」に選出されている大谷のインタビュー動画とともに、盛り上がりを見せる大会に向けて多彩な取