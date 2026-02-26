28日に「スポーツ酒場“語り亭”」出演ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートの日本勢はメダル6個と躍進した。初出場の佐藤駿（エームサービス・明大）は団体銀、個人戦の男子で銅を獲得。28日のテレビ出演も決まり、ファンに反響が広がった。日本時間23日の夢舞台閉幕から2日。日本スケート連盟は25日、Xで「佐藤駿選手のテレビ出演予定です2/28（土）21:00NHK スポーツ酒場“語り亭”※都合により番組の時間は変