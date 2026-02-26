Photo: ヤマダユウス型 2024年11月5日の記事を編集して再掲載しています。見た目もすごく良いんだよなぁ。こちらの不思議なかたちをした板「オトノハ」は、不要な反射音を抑える音響拡散体というもの。いったいどれほど聞こえ方が変わるのか、東京楽器博2024にて実際に試聴してきました。イコライザーいじった？ ボーカルがよく通る！