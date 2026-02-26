3月初旬に突然入った上司との面談予定。転勤を覚悟し、不安と未練を抱えながら当日を迎えました。でも、別れの季節に告げられた想定外の言葉とは──。今回は筆者の知人から聞いた、3月ならではの意外なエピソードをご紹介します。 もしかして転勤？ ある年の3月に入ってすぐ、上司から面談の予定が入りました。 その瞬間、頭に浮かんだのは“転勤”の二文字。 この会社では3～5年おきに転勤があります。実際、