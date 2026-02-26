アジア・アジアパラ競技大会のチケット先行販売が、きょう午後から始まります。 【写真を見る】アジア大会のチケット先行販売 きょう午後5時から 東海3県･東京･大阪･静岡に住む人が対象 開会式･閉会式の最高価格は6万円 最低価格は野球･ボクシング･新体操の予選で1500円 きょう午後5時から始まる第1次先行販売は、大会開催地がある東海3県と東京・大阪・静岡に住んでいる人が対象で、先着順で販売されます。 先行販売は3月9日午