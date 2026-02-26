ミラノ冬季五輪が閉幕した。日本代表は、冬季大会としては歴代最多となる２４個のメダルを獲得。連日熱戦が繰り広げられたが、その中で記者は「そういえば、８年前の平昌（ピョンチャン）の時は、『冬ソナ』のコラムを書いたな…」と競技とは全く違うことを思い出していた。それはもちろん、３月６日に「映画冬のソナタ日本特別版」が公開されるから。ペ・ヨンジュン、チェ・ジウの共演で大ヒットした韓国ドラマを再編集し