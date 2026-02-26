巨人は２５日、那覇キャンプ最終クール初日を迎えた。１日に宮崎からスタートした今キャンプのテーマは「新しい巨人を作る」と設定し、阿部慎之助監督は若手と新戦力を中心に１軍メンバーを構成。選手には質と量と求めてやってきた。投手陣は開幕ローテーション入りを争い、新外国人投手３人の評判も上々。ルーキーたちも実戦で結果を残しており、指揮官にとっては嬉しい悩みが増えているところだ。そんな中、スポーツ報知の動