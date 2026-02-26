２０２６ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）のオフィシャルスポンサーを務めるセイコーウオッチ株式会社は２６日、同社のグローバルアンバサダーのドジャース・大谷翔平投手（３１）が大会への意気込みを語ったスペシャルインタビュー映像を公開した。大谷は「前回大会も含めて、本当に盛り上がっていただいてありがたかったですし、野球選手としてこれ以上ない喜びだった」「自分としては前回優勝したということは