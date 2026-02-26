高知県須崎市の桑田山では春の訪れを告げる雪割り桜が今、満開となっています。今が満開の雪割り桜。須崎市の桑田山では約1000本の「ツバキカンザクラ」を30年ほど前から地元の人が手入れを続けていて、「雪割り桜」の名で親しまれています。桜の世話をしている松坂功ニさんによりますと、サクラは例年通りの2月20日ごろから咲き始め、今が満開だと言うことで訪れた人たちは黄色い菜の花とともに満開の雪割り桜を楽しんでいました