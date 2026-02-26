2月26日未明、南国市の国道195号の交差点で軽自動車2台が衝突し、高知市の70代の女性が死亡する事故がありました。警察によりますと、26日午前0時50分ごろ、南国市岡豊町の交差点で国道195号あけぼの街道を東に進んでいた軽自動車と国道32号高知東道路を南に進んでいた軽貨物車が衝突する事故がありました。この事故で軽貨物車を運転していた高知市の新聞配達員 坂本佐和さん（72歳）が全身を強く打ち高知市内の病院に搬送されまし