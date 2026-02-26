巨人は那覇キャンプ最終クール２日目の２６日、即席のマシン打ちミニゲームを実施した。若手１１選手が「本塁打２点、安打１点、凡打０点」のルールで順々にマシン打ちを行った。全体練習メニューの予定にはなかったが、ウィーラー打撃コーチがミニゲームを発案。全体メニュー最後の予定だったフリー打撃後に実施した。全体練習が午前中で終了となるなか、選手の気分転換も兼ねる狙いもありそうだ。