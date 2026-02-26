フェンシングで五輪２大会連続（２００８年の北京、２０１２年のロンドン）銀メダルを獲得し、日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）専務理事の太田雄貴氏が２６日、都内で行われた「ポケモン３０周年、はじまる」キックオフ発表会に出席。ＪＯＣキッズスポーツアンバサダーにポケモンが就任したことを発表した。これまで日本サッカー協会、日本テニス協会、全日本スキー連盟、日本スケート連盟がポケモンとタッグを組み、子どもた