セガ ラッキーくじオンラインに「名探偵コナンみんなといっしょ―おもいでへん―」が登場。“おもいで”にフォーカスしたグッズが当たる、ハズレなしのキャラクターくじをオンラインで楽しめます☆ セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナンみんなといっしょ―おもいでへん―」 くじ販売期間：2026年2月25日11:00〜3月31日23:59価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)