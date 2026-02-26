２２日、「馬到成功−美育迎春展」を見学する来場者。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津2月26日】中国天津市の天津美術館では春節（旧正月）連休（15〜23日）期間、開催中の「馬到成功（すぐに成功する）−美育迎春展」が多くの来場者を集めた。同展は青少年が創作した作品95点を展示。春節のイメージや自然の風景、成長体験、日常生活の中での観察などをテーマに、若い世代の芸術言語や表現手法における思索と実験の