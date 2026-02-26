鳥取・境港市のスーパーで19日に発生した強盗事件で、警察は新たに犯人の逃走時の映像を公開した。映像には全身黒ずくめの男が右手に刃物のようなものを持ち、左手に現金の束とみられるものを持って走り去る姿が記録されていた。“刃物と現金”持ち逃走する姿を公開19日、鳥取・境港市のスーパーでカメラが捉えたのは、全身黒ずくめの男。警察が新たに公開した強盗犯の映像だ。強盗犯は犯行後、同じ出入り口に再び現れると走り去っ