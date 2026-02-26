警視庁茨城県境町の男性遺体遺棄事件で、男性を殺害したなどとして、警視庁暴力団対策課は26日までに、殺人と営利目的誘拐の疑いで住所不定、無職梅田彰吾容疑者（33）と石川県小松市、職業不詳熊崎聖矢容疑者（27）を再逮捕した。両容疑者は死体遺棄罪などで起訴されている。同課は容疑者らが、男性と知人女性との関係や、薬物の密売を巡りトラブルがあったとみて調べる。営利目的誘拐の疑いで東京都新宿区、無職只野歩架容疑