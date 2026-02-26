アメリカ通商代表部（USTR）のグリア代表は25日、連邦最高裁の違法判決を受けた新たな関税措置について、将来的には「相互関税」と同じ水準になるとの考えを示しました。トランプ政権で通商政策を担うUSTRのグリア代表はFOXビジネスの番組に出演し、24日に日本などを含め世界各国に発動した150日間限定の10％の追加関税と、これまでの合意内容を比較した上で「一部の国では15％に引き上げられ、他の国ではそれ以上になるかもしれな