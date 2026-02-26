消費税の減税などを議論する超党派の「国民会議」は、26日に高市首相が出席して初会合が開かれますが、野党で26日朝までに出席すると回答したのはチームみらいだけです。国会記者会館から、フジテレビ政治部・木村大久記者が中継でお伝えします。出席を呼びかけられた中道改革連合と国民民主党は回答を保留しており、国民民主党幹部は「環境が整っているとは言えない」と慎重な姿勢を示しています。国民民主党・川合参院幹事長：社