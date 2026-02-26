夢グループの石田重廣社長、「社長〜やすくして」でおなじみの保科有里が26日、都内で行われたカプコンの「バイオハザード」シリーズ最新作『バイオハザードレクイエム』（27日発売）の完成披露発表会に参加した。【写真】まさかのコラボ！「夢ぶら下がり健康器」20日に夢グループは同作と「夢ぶら下がり健康器」とセットになったコラボ賞品『恐怖の悪夢セット』を1万9800円で発売。ゲームで強張った体を伸ばすという意味合い