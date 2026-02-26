アメリカが軍事的な圧力を強める中、イランとの核開発をめぐる協議が26日に行われます。これを前にルビオ国務長官はイランのミサイル開発についても議題に含めるべきだとけん制しました。アメリカルビオ国務長官「イランはICBM＝大陸間弾道ミサイルを保有しようとしている。イランは現在保有しているミサイルの射程を延ばし続けていて、いつの日かアメリカ本土に到達可能な兵器を開発できる段階に進んでいる」ルビオ国務長官はこ