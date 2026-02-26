大相撲の大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）が26日、大阪府東大阪市の二所ノ関部屋に出向き、横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）との三番稽古で4勝8敗だった。大の里に寄り切られることが多かったが、左を差して力強く攻め込む場面もあった。「序盤から、しっかり集中して取れた。体がどれだけ動くのか確認した」と振り返った。今回の出稽古は、今月14日に開かれた大の里の横綱昇進披露宴が、きっかけだった。二所ノ関部屋を訪れ