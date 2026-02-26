2026年度前期のNHK連続テレビ小説「風、薫る」が、3月30日から放送を開始する。同作は、見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務め、明治時代を舞台に看護の世界を描いた114作目の朝ドラだ。激動の時代を生きた2人のナースが活躍する作品で、すでに多くの出演者が発表されている。 主演の見上と上坂以外には、水野美紀や北村一輝、多部未華子らが出演。さらに、25日には第7次出演者が発表され、4度目の朝ドラ出演となる仲間由