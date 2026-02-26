ホワイトソックスに所属する村上宗隆選手が、日本時間26日のオープン戦に「2番・一塁」で先発出場。3打席立ち、2打席目にはレフト前へ技ありのヒットを放つ活躍をみせました。この日、村上選手は、レッズとのオープン戦で4度目となるスタメン入りを果たし、初回の1打席目には、左腕ニック・ロドロ投手と対戦しました。場面は1アウト走者なし。2球で追い込まれると、3球目の外角ボール気味のストレートにバットが出てしまい、ハーフ