26日の県内は気温が上昇し、新潟市や長岡市では4月上旬並みの暖かさとなる見込みです。新潟市内の神社では梅の花が咲き始めています。暖かな日差しが降り注ぐきょうの新潟市中央区。蒲原神社では梅の花が一足早く春の訪れを告げていました。早咲きの梅から徐々に咲き始め、3月中旬に見ごろを迎えるということです。＜訪れた人＞「すごいですよね、早いですよね、ことしはねずっと暖かいせいか」「やっぱり可憐ですよね」気象台によ