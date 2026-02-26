整理収納アドバイザーの大森智美です。モノとの付き合いは新しく購入する時よりも、処分する時の方がエネルギーを使います。だからこそ、なかなか処分に踏み切れなかったり、まだ使えそうなものをキープして溜め込んだり…。でも、日々生活しているとモノは増えるので手放しも大事。今回は筆者が「もっとはやく手放せば良かった」と思うものをお届けします！【詳細】他の記事はこちら?捨ててもなんとかなるモノ片付けよう！と考え