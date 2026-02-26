伊多波碧の『物が全てを教えてくれる日本初の女性化学者・黒田チカ』（徳間書店）が2月27日（金）に発売される。 【画像】日本初の女性化学者・黒田チカを描いた物語 大正時代、日本の帝国大学は男だけの学び舎だった。それでも彼女は、学ぶことを諦めなかった。幼い頃から学問への熱い想いを抱いていた黒田チカは、学齢前に尋常小学校に入学、姉のクラスで授業を受ける。佐賀師範学校、東京女子高等師範学校を経て、チカ