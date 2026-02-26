『コーヒートーク』シリーズ初のグッズ付きムック『コーヒートーク トーキョーカップスリーブ＆コースターBOOK』（KADOKAWA）が2月25日（水）に発売される。 【画像】『コーヒートーク』シリーズ初のグッズ付きムックが発売 コーラス・ワールドワイドから2026年5月21日に発売予定の『コーヒー