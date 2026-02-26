サイエンテックス・クリード・ジャパンは、「2Z - DOYANEN HOTELS」を大阪・西成に1月31日にグランドオープンした。客室はシングルおよびトリプルの全52室。館内には共用ラウンジ兼コワーキングスペースとランドリーを完備する。アクセスは、大阪メトロ動物園前から徒歩2分、JR・南海電鉄新今宮駅から徒歩5分。