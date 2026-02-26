エイチ・アイ・エス（HIS）は、クルーズ船「MITSUI OCEAN SAKURA（三井オーシャンサクラ）」を全船チャーターした小笠原クルーズを販売している。「三井オーシャンサクラ」は、商船三井クルーズのクルーズ船で、総トン数32,477トン、乗客定員458名、客室229室。全長200メートル以下の船体を生かし、大型船では寄港しにくい離島にもアクセスしやすい設計とした。2010年6月建造の船体を今年改装して9月に新規就航させる計画。行程は