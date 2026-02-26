先日スパに行った際、自前のシャンプーボトルにサンリオキャラのチャームが付いたスパイラルヘアゴムをつけている方を発見。「とてもいいアイデア！」と思い、早速ダイソーに走ってきました！見つけたのは、ポチャッコとクロミちゃんのチャームが付いたスパイラルヘアゴム。ヘアゴムとしても、目印としても優秀です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スパイラルヘアゴム価格：各￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコ