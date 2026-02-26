シンプルな水槽って、100円ショップで探そうとすると意外と選択肢が少ないもの。ダイソーには以前から金魚鉢や虫取りかごタイプはあったものの、装飾のない四角い水槽はあまり見かけませんでした。そんな中で登場したスクエア型の水槽は、すっきりした見た目と扱いやすさが魅力。価格を抑えてアクアリウムを始めたい人にもおすすめです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：四角型水槽価格：￥330（税込）サイズ（約）：16cm