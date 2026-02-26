あの「ポケモンジェット」が帰ってくる！ANA（全日空）と株式会社ポケモンは2026年2月26日、ポケモン誕生30周年を記念し、特別塗装機「ポケモンジェット」を3機、2026年中に順次就航させると発表しました。【写真】えっ…これが超懐かし「初代ポケモンジェット」全貌です新たに就航する3機は、『ポケットモンスター』シリーズの原点となる赤、緑、青の3色をコンセプトとしています。機材と投入路線は以下の通りです。・「ポケ