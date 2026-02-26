金沢市は取得後の先行利活用を目指している「旧日銀金沢支店」の改修イメージを発表し、3月に発足する協議会で具体的な活用方法の検討に入ることになりました。石川県金沢市香林坊にある「旧日銀金沢支店」について、金沢市は日本銀行側と45億8200万円で取得することでまとまっています。3月中に取得を完了する予定で、これを受け金沢市は、ただちに改修工事に着手することにしています。発表された改修イメージでは、塀を撤去した