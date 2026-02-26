きょう26日からあす27日にかけて、関東の東の海上を低気圧がゆっくりと北上する見通しです。また、あすには日本の南に前線がのび、新たな低気圧も発生する見込みです。これらの低気圧や前線の影響で、日本には湿った空気が流れ込みやすくなり、広い範囲ですっきりしない天気となるでしょう。きょうは東海や東北日本海側、北海道では概ね晴れますが、その他の地域は雲が広がりやすく、所によりにわか雨がある見込みです。あすは西日