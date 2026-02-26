Samsungが第3世代AIフォン「Samsung Galaxy S26」シリーズとして、「Samsung Galaxy S26」「Samsung Galaxy S26+」「Samsung Galaxy S26 Ultra」を発表しました。本日・2026年2月26日(木)から予約受付を開始し、3月12日(木)発売です。＜Samsung＞「Samsung Galaxy S26」「Samsung Galaxy S26+」「Samsung Galaxy S26 Ultra」(SIMフリーモデル) 2026年2月26日(木)予約開始・3月12日(木)発売 - Samsung Newsroom 日本https://news.sa