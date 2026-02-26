巨人の那覇キャンプは最終クール２日目。スポーツ報知評論家の村田真一氏はブルペンに直行して悩めるエース・戸郷翔征投手のピッチングに注目した。＊＊＊＊＊＊少し安心したな。腕がしっかり振れていたよ。腕を下げたスリークオーターの位置でな、リーチも長いからムチのようにしなって見えた。キャッチャーの後ろから捕手目線で見させてもらったけど、ベース上を通過する際の球の加速、強さも感じられた。これなら