ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルに輝いた三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が２６日、所属先の木下グループ本社を表敬訪問した。会見で互いへのご褒美について質問が飛んだ。三浦は「シーズン中は２人とも禁酒しているが、木原選手はウイスキーが好きなのでウイスキーを贈りたい」と明かし、木原は「璃来ちゃんは化粧品が好き。璃来ちゃんが好きな化粧品をプレゼントしたいと思ってい