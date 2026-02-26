ＡＫＢ４８の小栗有以の特大アイテムが話題を集めている。２６日までにインスタグラムで「ガリバーに帽子借りたんだ〜ガリバー旅行記なつかしいねっ」とつづり、デニムのズボンにへそ出しのグレーもトップスを合わせ、その上には顔の何倍もの大きさの帽子を手に持った写真をアップした。この投稿にファンからは「ゆいゆい可愛い！」「可愛いいいいいいい」「でっかい帽子かぶって、ゆいゆいがいないいないになっちゃった」