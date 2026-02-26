昨年12月に“交際0日”での再婚を発表した2児の母でタレントの藤咲凪（26）が24日、自身のインスタグラムを更新。再婚相手とのウエディングフォトを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「本当にお姫様」再婚相手とのウエディングフォトを公開した藤咲凪藤咲は「念願のプリンセスになりました」とつづり、華やかなドレス姿を披露。「美女と野獣」のベル風のイエロードレスで階段にたたずむ姿や、タキシード姿の夫と手を取り合う