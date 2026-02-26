陸上女子１００メートル障害世界選手権代表の中島ひとみ（３０）のマネージャーインスタグラムが更新。中島が９日に放送されたフジテレビ系「呼び出し先生タナカ」に出演した際の制服姿のオフショットが公開された。競技の姿とは一変した激カワ姿にコメント欄やＳＮＳなどでは「ＪＫになっとる、めちゃ可愛い」、「お似合いです」、「制服姿可愛すぎる」、「待って！可愛すぎるって」、「びっくりして二度見した」、「すんごい