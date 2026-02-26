北朝鮮で5年に一度の重要会議「朝鮮労働党大会」が閉幕し、金正恩総書記は核兵器の開発を推進する方針を示しました。北朝鮮メディアはきょう26日、今月19日から平壌で行われていた党大会がきのう閉幕したと伝えました。報道によりますと、金総書記は党大会で「核保有国の地位を徹底的に行使することは我が党の揺るぎない意志だ」と強調し、海軍の核武装化などを進める方針を示しました。その上で、アメリカを「侵略者」と呼び対決