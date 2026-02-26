能登半島地震の被災地の観光振興につなげようと、北陸3県の観光スタッフらが復興の現状などを視察しました。26日に、石川県七尾市の和倉温泉を視察したのは、北陸3県の観光協会などで組織する「北陸三県誘客プロモーション部会」のメンバー約20人です。この視察は、被災地の観光状況について知ってもらおうと、石川県などが企画したものです。石川県観光戦略課・藤井 達也 さん：「北陸3県の観光案内所のスタッフが連